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***HALKS* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.08.2020 16:37
GÜNCEL HABERLER



***HALKS******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Teslim Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
HALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,5786 - Nama
ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 8,3919 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 621.523.363 1.161.523.363 GUSGR, TRAGUSGR91O3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 540.000.000 TL 621.523.363 TL 0 TL 1.161.523.363 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una ("SPK") yapmış olduğu başvuru kapsamında SPK tarafından duyuru metni ve esas sözleşme tadilleri ile ihraç belgesi 16.07.2020 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimizin 27 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu akabinde SPK'dan onaylı ihraç belgesi bugün teslim alınmıştır.
Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. pay sahiplerine, Güneş Sigorta A.Ş. olan ve GUSGR koduna sahip olan paylar verilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871592


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Cumhuriyet 3.071 3.118 45,00  
Tam 3.056 3.135 41,67  
Yarım 1.477 1.516 20,16  
Çeyrek 741 758 10,08  
Gümüş.Ons 27,47 27,50 0,46  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 0,11  
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