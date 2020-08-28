***HALKS* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi Teslim Alınması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKSYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviHALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,5786 - NamaZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 8,3919 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 621.523.363 1.161.523.363 GUSGR, TRAGUSGR91O3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 540.000.000 TL 621.523.363 TL 0 TL 1.161.523.363 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 30.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una ("SPK") yapmış olduğu başvuru kapsamında SPK tarafından duyuru metni ve esas sözleşme tadilleri ile ihraç belgesi 16.07.2020 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimizin 27 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu akabinde SPK'dan onaylı ihraç belgesi bugün teslim alınmıştır.Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. pay sahiplerine, Güneş Sigorta A.Ş. olan ve GUSGR koduna sahip olan paylar verilecektir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871592BIST