***HALKS* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Tescil Tarihi ve Pay Dağıtım Tarihi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKSYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviHALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,5786 - NamaZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 8,3919 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 621.523.363 1.161.523.363 GUSGR, TRAGUSGR91O3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 540.000.000 TL 621.523.363 TL 0 TL 1.161.523.363 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 30.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.07.2020Sermaye Tescil Tarihi 31.08.2020Pay Dağıtım Tarihi 02.09.2020Ödeme Tarihi 04.09.2020 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurul'una (SPK) yapmış olduğu başvuruya ilişkin ihraç belgesi 28.08.2020 tarihinde teslim alınmıştır.Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,57859246, Ziraat Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 8,39189188 olup pay dağıtım tarihi 02.09.2020 tarihi olarak belirlenmiştir.Halk Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş. paylara verilecek Türkiye Sigorta A.Ş. (Eski unvanı Güneş Sigorta A.Ş.) paylarına ait pay grubu GUSGR ve bu payların nevi namadır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871785BIST