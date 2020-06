***HALKS* *GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi için Güneş Sigorta A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin YK kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GUSGRYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoHALKS, TREHLSG00018Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında, Yönetim Kurulumuz tarafından1. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformlar kapsamında kamu sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi hedefi ile Şirketimizin yönetim kontrolünü temsil eden paylara sahip olan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin, stratejik planları ve sektördeki hedefleri doğrultusunda, ayrıca, son dönemde ortaya çıkan piyasa ve pazar koşullarını da dikkate alarak daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanacağı görüşünden de hareketle Şirketimiz ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ila 158. ve 191 ila 194 numaralı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde birleşmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına,2. Birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, devrolunan şirket sıfatıyla Şirketimizin bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,3. Şirketimizin ve diğer devrolunan şirket ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından devralınması suretiyle birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme işlemi sebebiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nde yapılacak sermaye artırımı tutarının ve buna bağlı olarak ihraç olunacak GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla tespitinde, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına söz konusu birleşme işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerin de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda hazırlanmasına,4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına ve birleşme süreci ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesinde ve ilgili yerlerde gerekli her türlü ilanın yaptırılmasına,5. Birleşme işlemi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara birleşme kapsamında gerekli başvuruların yapılmasına, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu da dâhil olmak üzere gereken her türlü evrakın hazırlanmasına, bu minvalde yapılması icap eden diğer her türlü ilan, başvuru ve işlemlerin ilgili merciiler nezdinde gerçekleştirilmesine,6. Yukarıda belirtilen amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin tamamlanması için gerekli olan her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.