***HALKS* *GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme işlemlerine ilişkin olarak SDDK Birleşme İşlemi Onayı ve Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun imzalanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 1Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GUSGRYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoHALKS, TREHLSG00018 0,4887 NâmaEk Açıklamalar19.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen, yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden Şirketimiz ile Güneş Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşmesine ilişkin olarak birleşme işleminin onaylanması hakkında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yaptığımız izin başvurusu kabul edilmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun 23.06.2020 tarih ve 97354901-010.99-01/40 sayılı ekteki izin yazısı, bugün tarafımıza teslim edilmiştir.Yine, mevzubahis özel durum açıklamamızda da değindiğimiz üzere yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Güneş Sigorta A.Ş. tarafından devralınması Şirketimiz ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin ile devrolma suretiyle Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Güneş Sigorta A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Güneş Sigorta A.Ş. paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup ekte sunulmaktadır.Uzman Kuruluş Raporu uyarınca Ziraat Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 16,2273 ve Şirketimiz hisseleri için pay değişim oranı 0,4887 olarak belirlenmiştir.Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Güneş Sigorta A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Güneş Sigorta A.Ş. ile birleşmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 24.06.2020 tarih ve 1249 sayılı kararı çerçevesinde, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.Söz konusu gelişmelere istinaden Şirketimiz ile Ziraat Sigorta A.Ş. ve Güneş Sigorta A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşmesine ilişkin olarak II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvurulacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme RaporuEK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 3 Halk Sigorta Yönetim Kurulu Kararı.pdf - DiğerEK: 4 SDDK Birlesme Onay Yazisi.pdf - DiğerEK: 5 Uzman Kuruluş Raporu Part1.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852738BIST