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***HALKS* *GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2020 18:44
GÜNCEL HABERLER



***HALKS******GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde Güneş Sigorta A.Ş. tarafından devralma suretiyle birleşmesine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında-2
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GUSGR

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
HALKS, TREHLSG00018 0,4887 Nâma

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020

Ek Açıklamalar
24.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda değindiğimiz üzere yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli hazırlıklara başlanmıştır. 23.06.2020 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ilgili birleşme izni temin edilmiş ve akabinde 24.06.2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından Uzman Kuruluş Raporu'nda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.
Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Güneş Sigorta A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Şirketimiz ve Ziraat Sigorta A.Ş. ile devrolma suretiyle Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvuru bugün itibarıyla yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni Taslak Part 2.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853583


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