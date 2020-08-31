***HALKS* *GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Dağıtım Tarihi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GUSGRYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoHALKS, TREHLSG00018 0,5786 NâmaDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiDevrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ? EvetPay Dağıtım Tarihi 02.09.2020Ödeme Tarihi 04.09.2020 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarHalk Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,57859246 olup, Türkiye Sigorta A.Ş. (Eski Ünvanı Güneş Sigorta A.Ş.) paylarına dönüşümü için pay dağıtım tarihi 02.09.2020 olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 GS-HS-ZS_-_Birlesme_Sozlesmesi_-_Imzali_2.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871786BIST