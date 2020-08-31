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***HALKS* *GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.08.2020 16:32
GÜNCEL HABERLER



***HALKS******GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Değişim Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GUSGR
Düzeltme Nedeni Ek açıklama alanında 8-basamakla gösterilen pay değişim oranları, tablodaki ilgili alana aynı küsurat ile girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
HALKS, TREHLSG00018 0,57859246 Nâma

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ? Evet
Pay Dağıtım Tarihi 02.09.2020
Ödeme Tarihi 04.09.2020 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,57859246 olup, Türkiye Sigorta A.Ş. (Eski Ünvanı Güneş Sigorta A.Ş.) paylarına dönüşümü için pay dağıtım tarihi 02.09.2020 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 GS-HS-ZS_-_Birlesme_Sozlesmesi_-_Imzali_2.pdf - Birleşme Sözleşmesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871817


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SEKUR 7,92 8.508.503 % 10,00  
INTEM 19,80 22.623.467 % 10,00  
FRIGO 35,42 1.927.961 % 10,00  
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Altın Gr. 466 466 3,17  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,21 28,24 0,73  
Gümüş Gr. 6,67 6,67 0,18  
B. Petrol 45,85 45,85 0,04  
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