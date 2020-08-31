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***HALKS* *GUSGR*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.08.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***HALKS******GUSGR*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Tescil Tarihi ve Pay Dağıtım Tarihi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKS
Düzeltme Nedeni Ek açıklama alanında 8-basamakla gösterilen pay değişim oranları, tablodaki ilgili alana aynı küsurat ile girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
HALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,57859246 - Nama
ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 8,39189188 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 621.523.363 1.161.523.363 GUSGR, TRAGUSGR91O3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 540.000.000 TL 621.523.363 TL 0 TL 1.161.523.363 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Sermaye Tescil Tarihi 31.08.2020
Pay Dağıtım Tarihi 02.09.2020
Ödeme Tarihi 04.09.2020 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurul'una (SPK) yapmış olduğu başvuruya ilişkin ihraç belgesi 28.08.2020 tarihinde teslim alınmıştır.
Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,57859246, Ziraat Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 8,39189188 olup pay dağıtım tarihi 02.09.2020 tarihi olarak belirlenmiştir.
Halk Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş. paylara verilecek Türkiye Sigorta A.Ş. (Eski unvanı Güneş Sigorta A.Ş.) paylarına ait pay grubu GUSGR ve bu payların nevi namadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871816


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ULAS 3,19 39.123.778 % 10,00  
SEKUR 7,92 8.508.503 % 10,00  
INTEM 19,80 22.623.467 % 10,00  
FRIGO 35,42 1.927.961 % 10,00  
PKENT 935,00 6.653.253 % 10,00  
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Altın Gr. 466 466 3,17  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,21 28,24 0,73  
Gümüş Gr. 6,67 6,67 0,18  
B. Petrol 45,85 45,85 0,04  
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