***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2019 yılına ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823696BIST