***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2020Karar Sayısı1228SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLARTEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi GereğinceSorumluluk Beyanıa) 31.12.2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun tarafımızca izlendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini vec) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Faaliyet Raporunun ilgili olduğu dönem itibari ile Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Kabul ve beyan ederiz.HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİHüseyin ZEYBEKHakan BAŞARANBülent KARANNamık Kemal ATSANGülenay KARARTIYönetim KuruluYönetim KuruluYönetim KuruluGenel MüdürMuhasebeÜyesi, DenetimÜyesi, DenetimÜyesi, GenelYardımcısıMüdürüKomitesi ÜyesiKomitesi ÜyesiMüdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823699BIST