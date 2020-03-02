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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

02.03.2020 22:01
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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
1228
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                               SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
 
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince 
 
Sorumluluk Beyanı
 
 
a)      31.12.2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun tarafımızca izlendiğini,
b)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve
c)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Faaliyet Raporunun ilgili olduğu dönem itibari ile Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Kabul ve beyan ederiz.
      HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
 
 
              Hüseyin ZEYBEK
    Hakan BAŞARAN
     Bülent KARAN
    Namık Kemal ATSAN
    Gülenay KARARTI                

    Yönetim Kurulu
    Yönetim Kurulu
     Yönetim Kurulu
    Genel Müdür
    Muhasebe

    Üyesi, Denetim
    Üyesi, Denetim
     Üyesi, Genel
    Yardımcısı
    Müdürü

    Komitesi Üyesi
    Komitesi Üyesi
     Müdür

     
     
     
     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823699


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Yarım 1.017 1.044 -1,30  
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