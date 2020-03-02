***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
02.03.2020 22:01
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
1228
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince
Sorumluluk Beyanı
a) 31.12.2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun tarafımızca izlendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Faaliyet Raporunun ilgili olduğu dönem itibari ile Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Kabul ve beyan ederiz.
HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Hüseyin ZEYBEK
Hakan BAŞARAN
Bülent KARAN
Namık Kemal ATSAN
Gülenay KARARTI
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Muhasebe
Üyesi, Denetim
Üyesi, Denetim
Üyesi, Genel
Yardımcısı
Müdürü
Komitesi Üyesi
Komitesi Üyesi
Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823699
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,1946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0365
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1871
18:056,9136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9568
En Düşük
6,8533
18:05316,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,58
|Açılış
|: 316,94
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,70
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8907
|7,9303
|% -0,94
|
|Frank
|6,4419
|6,4807
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6448
|1,6530
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|15,74
|
|Altın Gr.
|317
|317
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,98
|51,98
|2,31
|