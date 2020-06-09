***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.06.2020Genel Kurul Tarihi 09.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması.10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi.11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına göre 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.13 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 11:00'de Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin, 9 Temmuz 2020 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850366BIST