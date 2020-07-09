***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.06.2020Genel Kurul Tarihi 09.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması.10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi.11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına göre 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.13 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HALK SİGORTA A.Ş. 2019 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HALK SİGORTA A.Ş. 2019 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 11:00'de Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858523BIST