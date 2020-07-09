***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.07.2020 21:26
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 09.06.2020
Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi.
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına göre 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.
13 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HALK SİGORTA A.Ş. 2019 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HALK SİGORTA A.Ş. 2019 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 11:00'de Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858523
BIST