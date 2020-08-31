***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.07.2020Genel Kurul Tarihi 27.08.2020Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Gündemin 6. maddesinde görüşülecek olan Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı Güneş Sigorta Anonim Şirketi tarafından "devir alınması" suretiyle, Güneş Sigorta Anonim Şirketi bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: Birleşme"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, (karakter kısıtlaması nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır.)4 - Birleşme işlemine ilişkin olarak 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği‘nin (II-23.1) "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7. maddesinin 3'üncü fıkrasına göre "Birleşme"nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,5 - Birleşme işlemi kapsamında SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair EK - 1'de yer alan Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi ve ilgili beyanın kabul edilmesi,6 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca (karakter kısıtlaması nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır.)7 - Şirketimizin pay sahipliği bilinmeyen ortaklarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi uygulanmasına ve Şirketimiz sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ile yine Şirketimiz sermayesinin fiili dolaşımda bulunmayan payları elinde bulunduran ortaklar için Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi teklif edilmesine ilişkin hususların görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,8 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriDevrolmaGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Halk Sigorta - Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Halk Sigorta - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Halk Sigorta Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Halk Sigorta - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Halk Sigorta İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağanüstü genel kurulu kapsamında alınan kararları içeren 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur. Ekteki toplantı tutanağında da yer verildiği üzere aşağıda yer alan hususlarda karar alınmıştır:1- Şirketimiz yönetim kurulu ve Güneş Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş. yönetim kurulları tarafından 24.06.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 134. ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1) ("Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği") ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Güneş Sigorta A.Ş. tarafından, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması ve devrolan şirketlerin tasfiyesiz sona ermesi suretiyle Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde birleşilmesi, birleşme sözleşmesi ve birleşme ilgili hususlar genel kurul tarafından onaylanmıştır.2- Şirketimizin Güneş Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş. ile Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde devralma suretiyle birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınmıştır.3- SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanının kabul edilmiştir.4- Şirketimizin pay sahipliği bilinmeyen ortaklarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi uygulanmasına ve Şirketimiz sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ile yine Şirketimiz sermayesinin fiili dolaşımda bulunmayan payları elinde bulunduran ve kaydı bilinen ortaklar için Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi teklif edilmesine ilişkin hususlar genel kurul tarafından onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarDevrolma Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar27.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Şirketimiz'nin diğer devrolunan şirket Ziraat Sigorta A.Ş. ile birlikte Güneş Sigorta A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde birleşilmesi, Şirketimizin Güneş Sigorta A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda ve Şirketimizin pay sahipliği bilinmeyen ortaklarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi uygulanmasına ve Şirketimiz sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ile yine Şirketimiz sermayesinin fiili dolaşımda bulunmayan payları elinde bulunduran ve kaydı bilinen ortaklar için Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi teklif edilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871772BIST