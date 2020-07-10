***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniKar Payı duyurumuzda "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" sehven 09.07.2020 olarak yer almıştır. Genel kurulumuzda alınan karara göre kar payı ödeme tarihi 13.07.2020'dir. KAP ve Borsa İstanbul'un Hak kullanım Tarihi olarak Genel Kurul'da alınan ödeme tarihinin girilmesi gerektiği yönündeki uyarısı üzerine Süreç iptal edilerek ilgili alana 13.07.2020 tarihi girilerek duyurumuz yenilenecektir. Piyasa işleyişi gereği Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına ödeme yapılacağı tarih T+2 olan takas süresi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Teknik sebeplerle yapılan tarih düzeltmesi dışında Kar payı ödeme ve tutarlarında herhangi bir değişiklik yoktur.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858743BIST