***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
10.07.2020 10:11
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Kar Payı duyurumuzda "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" sehven 09.07.2020 olarak yer almıştır. Genel kurulumuzda alınan karara göre kar payı ödeme tarihi 13.07.2020'dir. KAP ve Borsa İstanbul'un Hak kullanım Tarihi olarak Genel Kurul'da alınan ödeme tarihinin girilmesi gerektiği yönündeki uyarısı üzerine Süreç iptal edilerek ilgili alana 13.07.2020 tarihi girilerek duyurumuz yenilenecektir. Piyasa işleyişi gereği Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına ödeme yapılacağı tarih T+2 olan takas süresi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Teknik sebeplerle yapılan tarih düzeltmesi dışında Kar payı ödeme ve tutarlarında herhangi bir değişiklik yoktur.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858743
BIST
10:07113.337
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -2.457,00
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:076,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:077,7395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:07396,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,37
|Açılış
|: 396,58
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|676.222
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,69
|23.100.038
|% 6,96
|
|RTALB
|36,38
|29.571.232
|% 6,69
|
|DITAS
|24,88
|374.878
|% 4,98
|
|TSPOR
|6,24
|969.403
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|KENT
|790,10
|3.423.046
|% -9,70
|
|PEKGY
|8,75
|2.247.148
|% -9,04
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|EKGYO
|2,12
|73.629.267
|% -1,85
|
|GARAN
|7,79
|56.792.342
|% -1,52
|
|KRDMD
|3,03
|30.444.247
|% -1,94
|
|RTALB
|36,38
|29.571.232
|% 6,69
|
|AKBNK
|5,69
|25.658.657
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,12
|73.629.267
|% -1,85
|
|TSKB
|1,24
|14.946.596
|% -0,80
|
|KRDMD
|3,03
|30.444.247
|% -1,94
|
|GARAN
|7,79
|56.792.342
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,59
|11.332.919
|% -5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6108
|8,6540
|% -0,18
|
|Frank
|7,2548
|7,2985
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,18
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.659
|2.699
|9,00
|
|Tam
|2.652
|2.666
|-6,60
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,30
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|-0,60
|