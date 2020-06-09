***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 09.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)HALKS, TREHLSG00018 Peşin 0,5755247 57,55247 15 0,4891959 48,91959Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)HALKS, TREHLSG00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.06.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verilen Kar Payı Dağıtım bilgileri ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUHALK SİGORTA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 349.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 18.402.418,01* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 301.375.708,12 301.375.708,124. Vergiler ( - ) 70.176.814,52 70.176.814,525. Net Dönem Kârı 231.198.893,6 231.198.893,66. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 11.559.944,68 11.559.944,688. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 219.638.948,92 219.638.948,92Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 219.638.948,92 219.638.948,929. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 219.638.948,92 219.638.948,9211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 17.450.000 17.450.000* Nakit 17.450.000 17.450.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 183.408.135,38 183.408.135,3816. Genel Kanuni Yedek Akçe 18.340.813,54 18.340.813,5417. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 440.000 440.00020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850367BIST