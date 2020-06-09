***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.06.2020 19:36
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 09.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HALKS, TREHLSG00018 Peşin 0,5755247 57,55247 15 0,4891959 48,91959
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HALKS, TREHLSG00018 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.06.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verilen Kar Payı Dağıtım bilgileri ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HALK SİGORTA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 349.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 18.402.418,01
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 301.375.708,12 301.375.708,12
4. Vergiler ( - ) 70.176.814,52 70.176.814,52
5. Net Dönem Kârı 231.198.893,6 231.198.893,6
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 11.559.944,68 11.559.944,68
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 219.638.948,92 219.638.948,92
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 219.638.948,92 219.638.948,92
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 219.638.948,92 219.638.948,92
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 17.450.000 17.450.000
* Nakit 17.450.000 17.450.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 183.408.135,38 183.408.135,38
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 18.340.813,54 18.340.813,54
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 440.000 440.000
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850367
BIST