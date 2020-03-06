***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.03.2020 16:51
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimizce henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz mevcut değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824942
BIST
17:41109.631
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -2.184,27
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:416,1018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0118
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:416,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0566
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:41329,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,44
|Açılış
|: 329,44
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|23,80
|28.029.838
|% 3,75
|
|ALCTL
|22,82
|7.111.961
|% 2,06
|
|ATSYH
|1,37
|8.241
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,62
|4.409.322
|% -0,15
|
|ADANA
|8,88
|4.423.939
|% -0,22
|
|DOCO
|463,60
|2.371.367
|% -9,98
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,74
|16.949.310
|% -8,67
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,19
|1.044.246.276
|% -4,44
|
|ASELS
|29,64
|646.456.163
|% -2,11
|
|EREGL
|8,89
|435.957.872
|% 1,60
|
|GARAN
|9,98
|378.394.712
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,42
|304.360.412
|% -4,35
|
|ODAS
|2,07
|267.653.745
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,42
|304.360.412
|% -4,35
|
|KARSN
|1,85
|201.895.982
|% -3,14
|
|THYAO
|11,19
|1.044.246.276
|% -4,44
|
|EKGYO
|1,44
|131.277.517
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9224
|7,9622
|% 0,27
|
|Frank
|6,5111
|6,5503
|% 1,16
|
|Riyal
|1,6212
|1,6294
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,71
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,27
|48,27
|-1,72
|
Seans Raporu
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ARCLK, YKBNK
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1957, 98 kaybederek (% -1.86 ) 103, 578
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17:51
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