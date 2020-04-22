***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2020 21:51
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz hissedarları Türkiye Halk Bankası AŞ ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ("Satıcılar") tarafından iletilen gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız.
Satıcılar'ın sahibi olduğu ve Şirketimiz sermayesinin %95,32'sini temsil eden hisselerin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile Satıcılar arasında 22 Nisan 2020 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Buna göre ödenecek pay bedeli beher pay başına 0,0186 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 618.768.675,98 TL'dir. Satış bedelinin, 427.308.093,61 TL'lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecektir.
Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın şirketimizin sermayesindeki payı %95,32'ye yükselmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839989
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0081
En Düşük
6,9571
18:057,5688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5450
18:05385,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 7,49
|Açılış
|: 385,69
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
386,30
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5898
|8,6329
|% 0,48
|
|Frank
|7,1632
|7,2064
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|29,05
|
|Altın Gr.
|386
|386
|7,51
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.535
|50,80
|
|Tam
|2.538
|2.600
|52,10
|
|Yarım
|1.236
|1.269
|25,40
|
|Çeyrek
|620
|635
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|20,78
|20,78
|1,45
|
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