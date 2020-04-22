***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz hissedarları Türkiye Halk Bankası AŞ ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ("Satıcılar") tarafından iletilen gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız.Satıcılar'ın sahibi olduğu ve Şirketimiz sermayesinin %95,32'sini temsil eden hisselerin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile Satıcılar arasında 22 Nisan 2020 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Buna göre ödenecek pay bedeli beher pay başına 0,0186 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 618.768.675,98 TL'dir. Satış bedelinin, 427.308.093,61 TL'lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecektir.Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın şirketimizin sermayesindeki payı %95,32'ye yükselmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839989BIST