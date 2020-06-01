***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 01.06.2020 Tarih ve 1235 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ileYönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Osman ARSLAN, Sn. Yusuf Duran OCAK ve Sn. Olcay DOĞAN'ın istifalarının kabulüne, boşalan üyeliklere ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Atilla BENLİ, Sn. Çağatay ABRAŞ ve Sn. Murat AKBALIK'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848328BIST