***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 20:12
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01.06.2020 Tarih ve 1235 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Osman ARSLAN, Sn. Yusuf Duran OCAK ve Sn. Olcay DOĞAN'ın istifalarının kabulüne, boşalan üyeliklere ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Atilla BENLİ, Sn. Çağatay ABRAŞ ve Sn. Murat AKBALIK'ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848328
BIST
18:05107.266
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382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4719
|8,5143
|% 0,90
|
|Frank
|7,0511
|7,0936
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8084
|1,8174
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,77
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.503
|29,60
|
|Tam
|2.535
|2.576
|26,30
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|20,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,08
|38,08
|0,24
|