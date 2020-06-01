***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 01.06.2020 Tarih ve 1236 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile:Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Atilla BENLİ'nin seçilmesine, Sn. Yusuf Duran OCAK'ın istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Murat AKBALIK'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848329BIST