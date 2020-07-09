***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar9 Temmuz 2020 tarihinde görevinden ayrılan Genel Müdürümüz Sn. Bülent KARAN'ın yerine Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN atanmıştır.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858522BIST