***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 09.07.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sonucuDoğal Üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu Üyeliklerine,Sn. Atilla BENLİSn. Çağatay ABRAŞSn. Murat AKBALIKSn. Mehmet AYDOĞDUSn. Beşir Alper KARAYAZGANOy birliği ile seçilmişlerdir.Şirketimiz 09.07.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileSayın Atilla BENLİ'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine, Sayın Çağatay ABRAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine, Sayın Murat AKBALIK'ın , İç Sistemlerden Sorumlu Üye olarak görevlendirilmesine, Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilmesine, Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Atakan BEKTAŞ'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilmesine Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilmesine, Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Ücret Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858526BIST