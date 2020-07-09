***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 21:51
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 09.07.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu
Doğal Üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
Sn. Atilla BENLİ
Sn. Çağatay ABRAŞ
Sn. Murat AKBALIK
Sn. Mehmet AYDOĞDU
Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN
Oy birliği ile seçilmişlerdir.
Şirketimiz 09.07.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Sayın Atilla BENLİ'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine, Sayın Çağatay ABRAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine, Sayın Murat AKBALIK'ın , İç Sistemlerden Sorumlu Üye olarak görevlendirilmesine, Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilmesine, Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Atakan BEKTAŞ'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilmesine Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilmesine, Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Ücret Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858526
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
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|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
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6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05398,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 398,21
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6385
|8,6818
|% 0,18
|
|Frank
|7,2719
|7,3157
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-4,90
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.607
|1,20
|
|Tam
|2.660
|2.675
|1,20
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,50
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-1,02
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