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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.07.2020 21:51
GÜNCEL HABERLER



***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 09.07.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu  
  
Doğal Üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
  
Sn. Atilla BENLİ         
  
Sn. Çağatay ABRAŞ           
  
Sn. Murat AKBALIK                                        
  
Sn. Mehmet AYDOĞDU           
  
Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN  
  
  
Oy birliği ile seçilmişlerdir.
  
Şirketimiz 09.07.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
  
  Sayın  Atilla BENLİ'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine,   Sayın  Çağatay ABRAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak  görevlendirilmesine,   Sayın  Murat AKBALIK'ın , İç Sistemlerden Sorumlu Üye  olarak görevlendirilmesine,   Sayın  Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi   Üyeleri olarak görevlendirilmesine,   Sayın  Murat AKBALIK ve Sayın  Atakan BEKTAŞ'ın Riskin  Erken Saptanması Komitesi  Üyeleri  olarak  görevlendirilmesine   Sayın  Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Denetim  Komitesi  Üyeleri  olarak görevlendirilmesine,   Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Ücret  Komitesi  Üyeleri  olarak görevlendirilmesine, karar  verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858526


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Tam 2.660 2.675 1,20  
Yarım 1.292 1.308 0,50  
Çeyrek 646 655 0,30  
Gümüş.Ons 18,68 18,71 -0,03  
Gümüş Gr. 4,12 4,12 -0,00  
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