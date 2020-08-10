***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 2.729.068.153 2.267.000.168Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 2.570.038.873 1.976.241.382Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 159.029.280 290.758.786Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 85.480.948 275.847.433Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 37.412 37.412Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 85.443.536 275.810.021Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 0 0Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 295.328.904 334.132.340Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar310.325.061 345.158.795Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -16.640.678 -12.690.120Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 89.374.919 82.231.013Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -87.730.398 -80.567.348İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 13.893 13.893Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar13.893 13.893İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 2.317.352 7.156.201Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar2.317.352 7.156.201Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI122.526.218 128.546.807Ertelenmiş Üretim Giderleri17 118.939.352 124.735.605Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 125.206 97.903Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler3.461.660 3.713.299DİĞER CARİ VARLIKLAR152.447 -231.299Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları90.522 -284.910Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar61.925 53.611Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI3.234.887.915 3.012.465.543CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 3.373.690 1.438.190Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 3.373.690 1.438.190Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 655.000 569.340Bağlı Menkul Kıymetler9 655.000 569.340İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 9.935.859 11.067.213Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6,7 725.586 725.586Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 235.637 235.637Makine ve Teçhizatlar6 225.003 225.003Demirbaş ve Tesisatlar6 8.679.723 8.305.814Motorlu Taşıtlar6 11.550 11.550Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 1.509.284 1.505.507Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 9.922.529 9.922.529Birikmiş Amortismanlar (-)6 -11.373.453 -9.864.413Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 4.804.592 4.789.407Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 21.437.985 20.536.250Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -16.633.393 -15.746.843Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 15.062.071 18.334.386Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 15.062.071 18.334.386Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI33.831.212 36.198.536TOPLAM VARLIKLAR3.268.719.127 3.048.664.079YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 6.776.405 8.064.243Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 6.776.405 8.064.243Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 154.257.544 120.434.500Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 154.257.403 120.434.359Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 141 141Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 1.292.177 1.717.471Ortaklara Borçlar19 1.134.177 1.458.120İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 158.000 259.351Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 53.526.120 83.696.938Alınan Depozito ve Teminatlar19 3.165.437 2.832.846Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 12.461.698 27.727.125Diğer Çeşitli Borçlar19 37.898.985 53.136.967Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 2.089.439.259 2.075.322.268Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 597.845.199 719.664.272Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2,25,17 6.028.812 2.726.158Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 1.485.565.248 1.352.931.838İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 54.720.806 51.593.163Ödenecek Vergi ve Fonlar19 24.345.387 18.264.532Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 941.793 736.745Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19,35 53.246.421 70.176.815Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)12 -23.812.795 -37.584.929Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 1.962.568 1.411.336Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 1.962.568 1.411.336GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 70.104.187 70.715.020Ertelenmiş Üretim Gelirleri10,19 66.929.631 55.445.629Gider Tahahkkukları23 3.174.556 15.269.391Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.432.079.066 2.412.954.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR0 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 22.067.823 20.178.592Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 22.067.823 20.178.592DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI23 3.224.622 3.343.226Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları23 3.224.622 3.343.226DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 6.229.408 5.523.325Kıdem Tazminatı Karşılığı23 6.229.408 5.523.325Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI31.521.853 29.045.143ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE15 349.000.000 349.000.000(Nominal) Sermaye15 349.000.000 349.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ98.952 98.952Hisse Senedi İhraç Primleri98.952 98.952Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ15 26.418.164 26.366.151Yasal Yedekler15 18.402.418 18.402.418Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler15 1.544.960 1.544.960Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 35.483 35.483Diğer Kar Yedekleri15 6.435.303 6.383.290GEÇMİŞ YILLAR KARLARI231.198.894GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)NET DÖNEM KARI/ZARARI198.402.198 231.198.894Dönem Net Karı198.402.198 231.198.894Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI805.118.208 606.663.997TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE3.268.719.127 3.048.664.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR819.012.066 718.087.854 401.074.975 373.680.169Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 647.169.108 603.676.172 317.850.407 309.821.210Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,17 528.652.689 699.856.486 231.106.527 396.604.094Brüt Yazılan Primler (+)17 927.385.573 1.063.005.315 418.409.350 575.462.931Reasüröre Devredilen Primler (-)10,17 -365.695.675 -314.313.410 -174.838.676 -149.984.924SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -33.037.209 -48.835.419 -12.464.147 -28.873.913Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,17,29 121.819.073 -102.521.744 88.807.030 -87.218.248Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 104.723.086 -151.892.192 93.679.325 -106.272.037Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10,17 30.427.024 44.167.161 4.992.641 12.465.344Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)-13.331.037 5.203.287 -9.864.936 6.588.445Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,17,29 -3.302.654 6.341.430 -2.063.150 435.364Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-9.384.420 14.431.372 -7.115.365 -1.054.471Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)6.081.766 -8.089.942 5.052.215 1.489.835Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri172.481.097 108.638.513 89.333.465 63.299.395Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 72.610 0 72.499 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 72.610 0 72.499 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)5 -710.749 5.773.169 -6.181.396 559.564HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-590.403.795 -727.808.778 -261.677.045 -372.978.940Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5,17 -465.571.815 -599.369.738 -202.937.796 -309.145.811Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,17,29 -332.938.406 -362.929.819 -142.935.030 -172.768.712Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -411.839.107 -461.847.221 -172.067.566 -233.739.030Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10,17 78.900.701 98.917.402 29.132.536 60.970.318Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,17,29 -132.633.409 -236.439.919 -60.002.766 -136.377.099Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -214.526.103 -364.496.263 -75.390.296 -157.269.093Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10,17 81.892.694 128.056.344 15.387.530 20.891.994İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,17,29 -1.889.231 -2.056.992 -827.518 -939.281Faaliyet Giderleri (-)5,32 -105.327.789 -108.767.913 -49.771.464 -55.253.424Diğer Teknik Giderler (-)5 -17.614.960 -17.614.135 -8.140.267 -7.640.424Brüt Diğer Teknik Giderler (-)5 -17.614.960 -17.614.135 -8.140.267 -7.640.424TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI228.608.271 -9.720.924 139.397.930 701.229HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI228.608.271 -9.720.924 139.397.930 701.229TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ228.608.271 -9.720.924 139.397.930 701.229YATIRIM GELİRLERİ5 219.540.873 202.089.782 106.950.834 104.616.827Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 170.823.283 150.208.506 86.389.534 78.164.804Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 12.532.686 29.076.989 4.184.650 14.444.219Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 -1.348.804 2.150.427 -706.230 1.929.209Kambiyo Karları4.2 37.472.802 20.647.731 17.021.974 10.078.595İştiraklerden Gelirler60.906 0 60.906 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 6.129 0 0Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-191.318.551 -123.966.323 -99.117.330 -72.047.141Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -776.408 -706.521 -388.204 -691.967Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 0 -109.303 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-172.481.097 -108.638.513 -89.333.465 -63.299.395Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -15.583.151 -11.255.654 -8.199.371 -6.566.968Amortisman Giderleri (-)6,8 -2.395.591 -2.017.746 -1.196.290 -1.488.811Diğer Yatırım Giderleri (-)-82.304 -1.238.586 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-5.181.974 -17.159.094 2.186.361 -6.748.136Karşılıklar Hesabı (+/-)46 -3.580.330 -14.368.635 2.180.821 -3.139.313Reeskont Hesabı (+/-)47 1.515.569 -4.703.661 1.291.778 -3.336.262Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 0 835.785 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)35 -3.257.645 0 -1.288.246 -1.343.486Diğer Gelir ve Karlar281.401 1.140.693 59.818 1.099.528Diğer Gider ve Zararlar (-)-140.969 -63.276 -57.810 -28.603Önceki Yıl Gelir ve KarlarıÖnceki Yıl Gider ve Zararları (-)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI198.402.198 38.910.226 117.733.446 21.892.374Dönem Karı veya Zararı251.648.619 51.243.441 149.417.795 26.522.779Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -53.246.421 -12.333.215 -31.684.349 -4.630.405Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları198.402.198 38.910.226 117.733.446 21.892.374Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.078.722.836 1.198.458.444Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-996.881.451 -1.059.413.701Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit81.841.385 139.044.743Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)13.998.702 13.384.970Diğer Nakit Girişleri9.694.291 9.532.857Diğer Nakit Çıkışları (-)-27.285.119 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit78.249.259 161.962.570YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı0 0Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,8 -1.279.421 -1.340.877Mali Varlık İktisabı (-)11 -162.383.104 -534.674.982Mali Varlıkların Satışı11 352.749.589 513.979.779Alınan Faiz220.828.771 179.285.495Alınan Temettüler60.906 0Diğer Nakit Girişleri18.565.708 20.653.860Diğer Nakit Çıkışları (-)-18.837.454 -15.327.810Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit409.704.995 162.575.465FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-1.287.836 0Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.287.836 0KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ18.907.094 0Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış505.573.512 324.538.035Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.729.240.110 1.363.564.435Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.234.813.622 1.688.102.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi280.000.000 2.405 14.756.176 98.952 7.295.664 72.924.850 375.078.047Yeni Bakiye2.1.6 280.000.000 2.405 14.756.176 98.952 7.295.664 72.924.850 375.078.047Sermaye Arttırımı69.000.000Nakit69.000.000 -69.000.000Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar560.769 560.769Dönem Net Karı (Zararı)38.910.226 38.910.226Dağıtılan Temettü3.646.243 278.607 -3.924.850Dönem Sonu Bakiyesi349.000.000 2.405 18.402.419 98.952 8.135.040 38.910.226 414.549.042Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi349.000.000 35.483 18.402.418 98.952 7.928.250 231.198.894 231.198.894 606.663.997Yeni Bakiye2.1.6 349.000.000 35.483 18.402.418 98.952 7.928.250 231.198.894 231.198.894 606.663.997Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar52.013 52.013Dönem Net Karı (Zararı)198.402.198 198.402.198Dağıtılan Temettü0 0Yedeklere Transfer-231.198.894 231.198.894 0Dönem Sonu Bakiyesi349.000.000 35.483 18.402.418 98.952 7.980.263 198.402.198 231.198.894 805.118.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867627BIST