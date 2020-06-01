***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 349000000 TRY 100 YOKTUR İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSADIK TILTAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.05.2015 Yönetim Kurulu Üyesi, 06.04.2016 Yönetim Kurulu Başkan Vekili TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - Bağımsız Üye DeğilHüseyin ZEYBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.04.2016 Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI - Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret KomitesiBÜLENT KARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 01.12.2016 Genel Müdür ve Üye Bağımsız Üye DeğilHAKAN BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.09.2018 Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı 01.06.2020 EvetÇAĞATAY ABRAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.06.2020 EvetMURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.06.2020 Evet Kurumsal Yönetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSADIK TILTAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.05.2015 Yönetim Kurulu Üyesi, 06.04.2016 Yönetim Kurulu Başkan Vekili TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİHÜSEYİN ZEYBEK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.04.2016 Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANIBÜLENT KARAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sigortacı 01.12.2016 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürHAKAN BAŞARAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.09.2018 Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANIATİLLA BENLİ Yönetim Kurulu Başkanı SigortacıÇAĞATAY ABRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiMURAT AKBALIK Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848330BIST