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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2020 20:14
GÜNCEL HABERLER



***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 349000000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SADIK TILTAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.05.2015 Yönetim Kurulu Üyesi, 06.04.2016 Yönetim Kurulu Başkan Vekili TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - Bağımsız Üye Değil
Hüseyin ZEYBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.04.2016 Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI - Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi
BÜLENT KARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 01.12.2016 Genel Müdür ve Üye Bağımsız Üye Değil
HAKAN BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.09.2018 Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
ATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı 01.06.2020 Evet
ÇAĞATAY ABRAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.06.2020 Evet
MURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.06.2020 Evet Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SADIK TILTAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.05.2015 Yönetim Kurulu Üyesi, 06.04.2016 Yönetim Kurulu Başkan Vekili TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
HÜSEYİN ZEYBEK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.04.2016 Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI
BÜLENT KARAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sigortacı 01.12.2016 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
HAKAN BAŞARAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.09.2018 Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI
ATİLLA BENLİ Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı
ÇAĞATAY ABRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
MURAT AKBALIK Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848330


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Tam 2.535 2.576 26,00  
Yarım 1.237 1.261 20,40  
Çeyrek 618 629 7,50  
Gümüş.Ons 18,22 18,25 0,37  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,07  
B. Petrol 38,17 38,17 0,33  
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