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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.07.2020 21:52
GÜNCEL HABERLER



***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı 01.06.2020 Evet
ÇAĞATAY ABRAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 01.06.2020 Evet
MURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.06.2020 Evet Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Ücret Komitesi
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 09.07.2020 Evet Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Ücret Komitesi
BEŞİR ALPER KARAYAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 09.07.2020

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BENLİ Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı
ÇAĞATAY ABRAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici
MURAT AKBALIK Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen
MEHMET AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı
BEŞİR ALPER KARAYAZGAN Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Sigortacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858527


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Cumhuriyet 2.586 2.609 3,20  
Tam 2.662 2.677 3,20  
Yarım 1.293 1.309 1,50  
Çeyrek 647 655 0,80  
Gümüş.Ons 18,66 18,69 -0,05  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 -0,00  
B. Petrol 42,23 42,23 -1,07  
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