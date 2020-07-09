***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı 01.06.2020 EvetÇAĞATAY ABRAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 01.06.2020 EvetMURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.06.2020 Evet Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Ücret KomitesiMEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 09.07.2020 Evet Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Ücret KomitesiBEŞİR ALPER KARAYAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 09.07.2020Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATİLLA BENLİ Yönetim Kurulu Başkanı SigortacıÇAĞATAY ABRAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili YöneticiMURAT AKBALIK Yönetim Kurulu Üyesi AkademisyenMEHMET AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi SigortacıBEŞİR ALPER KARAYAZGAN Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Sigortacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858527BIST