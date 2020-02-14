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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.02.2020 21:24
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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2020
Karar Sayısı
1226
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
  
 
  
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
  
TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince 
  
 
  
Sorumluluk Beyanı
  
 
  
 
  
a)      01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlarının tarafımızca izlendiğini,
  
b)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablo ve Dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve,
  
c)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablo ve Dipnotlarının ilgili olduğu dönem itibari ile , Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ,
  
Kabul ve beyan ederiz.
  
       HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
  
 
  
 
                  
                                                               Hüseyin ZEYBEK
   Hakan BAŞARAN
   Bülent KARAN
   Namık Kemal ATSAN
   Gülenay KARARTI                

   Yönetim Kurulu
   Yönetim Kurulu
   Yönetim Kurulu
   Genel Müdür
   Muhasebe

   Üyesi, Denetim
   Üyesi, Denetim
   Üyesi, Genel
   Yardımcısı
   Müdürü

   Komitesi Üyesi
   Komitesi Üyesi
   Müdür






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819298


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AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
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Sterlin 7,8661 7,9056 % 0,07  
Frank 6,1430 6,1800 % -0,04  
Riyal 1,6084 1,6164 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.584 1.584 7,52  
Altın Gr. 308 308 1,71  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,13  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,03  
B. Petrol 57,17 57,17 0,83  
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