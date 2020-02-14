***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.02.2020 21:24
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2020
Karar Sayısı
1226
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince
Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlarının tarafımızca izlendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablo ve Dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablo ve Dipnotlarının ilgili olduğu dönem itibari ile , Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ,
Kabul ve beyan ederiz.
HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Hüseyin ZEYBEK
Hakan BAŞARAN
Bülent KARAN
Namık Kemal ATSAN
Gülenay KARARTI
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Muhasebe
Üyesi, Denetim
Üyesi, Denetim
Üyesi, Genel
Yardımcısı
Müdürü
Komitesi Üyesi
Komitesi Üyesi
Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819298
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05308,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,92
|Açılış
|: 308,21
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,23
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8661
|7,9056
|% 0,07
|
|Frank
|6,1430
|6,1800
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6084
|1,6164
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.584
|7,52
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,17
|57,17
|0,83
|
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