***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/08/2020Karar Sayısı1256Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLARTEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi GereğinceSorumluluk Beyanıa) 01.01.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlarının tarafımızca izlendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablo ve Dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablo ve Dipnotlarının ilgili olduğu dönem itibari ile , Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ,Kabul ve beyan ederiz.HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİMehmet AYDOĞDUMurat AKBALIKBeşir Alper KARAYAZGANAtakan BEKTAŞGülenay KARARTIYönetim KuruluYönetim KuruluYönetim KuruluGenel MüdürMuhasebeÜyesi, DenetimÜyesi, DenetimÜyesi, GenelYardımcısıMüdürüKomitesi ÜyesiKomitesi ÜyesiMüdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867632BIST