***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 19:52
***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
1256
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince
Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlarının tarafımızca izlendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablo ve Dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablo ve Dipnotlarının ilgili olduğu dönem itibari ile , Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ,
Kabul ve beyan ederiz.
HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Mehmet AYDOĞDU
Murat AKBALIK
Beşir Alper KARAYAZGAN
Atakan BEKTAŞ
Gülenay KARARTI
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Muhasebe
Üyesi, Denetim
Üyesi, Denetim
Üyesi, Genel
Yardımcısı
Müdürü
Komitesi Üyesi
Komitesi Üyesi
Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867632
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,2945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2342
18:058,5771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0445
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05476,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,50
|Açılış
|: 476,65
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,19
|295.104
|% 10,00
|
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.570.040.555
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|960.897.997
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.036.338
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.902.450
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.881.020
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2855
|7,2945
|% 0,05
|
|Euro
|8,5672
|8,5771
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,5163
|9,5640
|% 0,31
|
|Frank
|7,9444
|7,9923
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9404
|1,9501
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.031
|-4,25
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|29,11
|29,14
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,21
|
|B. Petrol
|45,05
|45,05
|0,65
|