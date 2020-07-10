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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

10.07.2020 12:08
GÜNCEL HABERLER



***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

09.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi nedeniyle komite üyeleri seçimi yapılmıştır.
Denetim Komitesi'ne  Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Murat AKBALIK  ve Sayın Mehmet AYDOĞDU
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Murat AKBALIK  ve Sayın Mehmet AYDOĞDU
Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Murat AKBALIK  ve  Genel Müdür Yardımcısı Sayın Atakan BEKTAŞ
Ücret Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Murat AKBALIK  ve Sayın Mehmet AYDOĞDU' nun
seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858805


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