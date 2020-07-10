***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi nedeniyle komite üyeleri seçimi yapılmıştır.Denetim Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDUKurumsal Yönetim Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDURiskin Erken Saptanması Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Murat AKBALIK ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Atakan BEKTAŞÜcret Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU' nunseçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858805BIST