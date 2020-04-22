***HALKS* *HALKB* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2020 21:51
***HALKS******HALKB******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [HALKB, HALKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimize ait Halk Sigorta AŞ sermayesinin %6,14'ünü temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Şirketimiz arasında 22 Nisan 2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.
Buna göre, Halk Sigorta AŞ hisseleri için Şirketimize ödenecek bedel beher pay başına 0,0186 TL (1 TL nominal pay için 1,86 TL) olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 39.864.164,43 TL'dir. Satış bedelinin, 27.529.319 TL'lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecektir.
Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Halk Sigorta AŞ'nin sermayesindeki payı %95,32'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839987
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0081
En Düşük
6,9571
18:057,5645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0085
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5450
18:05385,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 7,54
|Açılış
|: 385,76
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
386,30
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5824
|8,6254
|% 0,39
|
|Frank
|7,1583
|7,2014
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8514
|1,8607
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|27,80
|
|Altın Gr.
|386
|386
|7,49
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.535
|51,30
|
|Tam
|2.538
|2.601
|52,60
|
|Yarım
|1.237
|1.269
|25,60
|
|Çeyrek
|620
|635
|12,80
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,13
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,06
|
|B. Petrol
|20,41
|20,41
|1,08
|
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