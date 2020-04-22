***HALKS* *HALKB* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKS******HALKB******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB, HALKS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimize ait Halk Sigorta AŞ sermayesinin %6,14'ünü temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Şirketimiz arasında 22 Nisan 2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.Buna göre, Halk Sigorta AŞ hisseleri için Şirketimize ödenecek bedel beher pay başına 0,0186 TL (1 TL nominal pay için 1,86 TL) olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 39.864.164,43 TL'dir. Satış bedelinin, 27.529.319 TL'lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecektir.Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Halk Sigorta AŞ'nin sermayesindeki payı %95,32'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839987BIST