***HALKS* *HURGZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
29.07.2020 16:40
***HALKS******HURGZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler HALKS, HURGZ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E BERNA ORÇAN 2.143,732
HURGZ 2 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E ÖZGÜR BULA 190,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863414
BIST
17:531.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -16,36
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:536,9743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:538,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1096
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2451
En Düşük
8,1145
17:53438,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,17
|Açılış
|: 438,03
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.162.024
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.591.090
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|46.809.656
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.838.218
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|18.239.242
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,23
|19.355.889
|% -9,36
|
|ASELS
|35,44
|2.212.888.246
|% -2,85
|
|GUSGR
|6,46
|1.988.768.539
|% 8,39
|
|GARAN
|7,11
|1.429.008.443
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,22
|1.268.678.843
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|805.594.083
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,22
|1.268.678.843
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,46
|1.988.768.539
|% 8,39
|
|IHLAS
|0,89
|244.714.703
|% -1,11
|
|KRDMD
|3,01
|805.594.083
|% -0,66
|
|TSKB
|1,14
|305.675.998
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0093
|9,0545
|% 0,81
|
|Frank
|7,5884
|7,6341
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-3,41
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.915
|19,60
|
|Tam
|2.962
|3.005
|26,80
|
|Yarım
|1.438
|1.462
|8,70
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,04
|44,04
|0,43
|
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