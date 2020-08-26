***HALKS* *KRTEK* *ISBIR* *TUPRS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
26.08.2020 16:51
statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E SELIM ÖZKAN 2.858,480
ISBIR 2 ISBIR HOLDING A.S. E HÜDAYI EFE 38,560
KRTEK 3 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E IBRAHIM ATIK 225,000
TUPRS 4 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E HANIFE TATLI 69,453
TUPRS 5 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E MELIKE TATLI 69,453
TUPRS 6 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E MÜJGAN TATLI 69,453
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871264
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0056
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:05460,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,38
|Açılış
|: 460,67
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.586.537
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.797.075
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.100
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.483.498
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|DGGYO
|12,67
|115.625.393
|% -6,43
|
|CEOEM
|4,05
|29.316.811
|% -6,25
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DOBUR
|25,46
|1.142.370
|% -5,77
|
|SISE
|6,24
|2.350.176.575
|% 4,35
|
|PETKM
|4,02
|1.135.669.806
|% -2,19
|
|GARAN
|6,87
|1.005.032.244
|% 1,48
|
|GUSGR
|6,55
|935.007.519
|% 5,14
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|SISE
|6,24
|2.350.176.575
|% 4,35
|
|PETKM
|4,02
|1.135.669.806
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,07
|469.773.365
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,85
|373.338.821
|% -1,60
|
|TRKCM
|4,08
|777.792.807
|% 2,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3813
|7,3853
|% -0,07
|
|Euro
|8,7247
|8,7318
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,7124
|9,7612
|% 0,17
|
|Frank
|8,0974
|8,1462
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9634
|1,9732
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|12,14
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|
|B. Petrol
|46,31
|46,31
|0,02
|