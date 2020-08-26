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***HALKS* *KRTEK* *ISBIR* *TUPRS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

26.08.2020 16:51
GÜNCEL HABERLER


statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E SELIM ÖZKAN 2.858,480
ISBIR 2 ISBIR HOLDING A.S. E HÜDAYI EFE 38,560
KRTEK 3 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E IBRAHIM ATIK 225,000
TUPRS 4 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E HANIFE TATLI 69,453
TUPRS 5 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E MELIKE TATLI 69,453
TUPRS 6 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E MÜJGAN TATLI 69,453

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871264


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DMSAS 5,94 87.797.075 % 10,00  
IZMDC 21,56 17.593.100 % 10,00  
INTEM 15,73 3.483.498 % 10,00  
KENT 408,10 5.357.537 % 10,00  
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Dolar 7,3813 7,3853 % -0,07  
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Sterlin 9,7124 9,7612 % 0,17  
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Riyal 1,9634 1,9732 % -0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 12,14  
Altın Gr. 460 460 1,54  
Cumhuriyet 3.046 3.092 12,00  
Tam 3.037 3.114 10,11  
Yarım 1.468 1.506 4,89  
Çeyrek 736 753 2,45  
Gümüş.Ons 26,84 26,88 0,32  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,06  
B. Petrol 46,31 46,31 0,02  
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