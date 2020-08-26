***HALKS* *KRTEK* *ISBIR* *TUPRS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E SELIM ÖZKAN 2.858,480ISBIR 2 ISBIR HOLDING A.S. E HÜDAYI EFE 38,560KRTEK 3 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E IBRAHIM ATIK 225,000TUPRS 4 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E HANIFE TATLI 69,453TUPRS 5 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E MELIKE TATLI 69,453TUPRS 6 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E MÜJGAN TATLI 69,453(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871264BIST