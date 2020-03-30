***HALKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
30.03.2020 16:53
***HALKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler HALKS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E MUHSIN ÖZGÜR DOGAN 7.622,160
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833293
BIST
17:0988.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 261,97
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:096,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1333
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5839
En Düşük
6,4403
17:097,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0776
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:09342,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 4,75
|Açılış
|: 342,81
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,62
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,10
|33.282.106
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.580.770
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.193.153
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.494.789
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.390.321
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|322.412
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.834.811
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|SELEC
|7,39
|72.162.793
|% -9,44
|
|THYAO
|8,74
|689.124.391
|% -1,35
|
|ASELS
|23,26
|575.675.054
|% 0,61
|
|GARAN
|8,02
|508.171.174
|% 1,78
|
|PGSUS
|31,32
|456.069.917
|% -9,32
|
|SASA
|7,98
|334.880.639
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,95
|169.097.659
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,02
|280.310.294
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,48
|58.961.519
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,89
|169.153.541
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,78
|236.167.512
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1287
|8,1694
|% 1,59
|
|Frank
|6,8522
|6,8935
|% 1,40
|
|Riyal
|1,7462
|1,7550
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-8,27
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,96
|25,96
|-1,99
|
Seans Raporu
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17:21EUKYO
Yüzde 5.61 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 768 adet işlem
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17:18DEVA
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 748, 007 adet işlem
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17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.06 ) 105, 478