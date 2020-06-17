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***HALKS* *MSGYO* *YBTAS* *ECILC* *BTCIM* *TIRE* *KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

17.06.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***HALKS******MSGYO******YBTAS******ECILC******BTCIM******TIRE******KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BTCIM, ECILC, HALKS, KUYAS, MSGYO, TIRE, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BTCIM 1 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E BARIS SEYHAN 500,000
ECILC 2 EIS ECZACIBASI ILAÇ SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. E BARIS SEYHAN 1.000,000
HALKS 3 HALK SIGORTA A.S. E MUHARREM SINAN BILEKLI 1.225,060
KUYAS 4 KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. E MUHAMMED HULUSI DOGAN 11.869,043
KUYAS 5 KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. E YUSUF DOGAN 12.141,589
MSGYO 6 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E ERKAN INAÇ 671.097,297
MSGYO 7 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E EZGI INAÇ 671.097,310
MSGYO 8 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E OZAN ÇAGLAR INAÇ 671.097,310
TIRE 9 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E ELMAS ÜNAL 321,750
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CELAL ÖZKAN 1,680
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CELAL ÖZKAN 2,800

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851637


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 40,08 226.604.856 % 9,99  
DOAS 14,88 139.354.964 % 9,98  
SNPAM 8,71 6.216.061 % 9,97  
UZERB 4,86 306.826 % 9,95  
GLRYH 17,25 95.169.305 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5687 8,6116 % -0,19  
Frank 7,1732 7,2165 % 0,04  
Riyal 1,8224 1,8316 % 0,12  
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Altın Ons 1.724 1.724 -2,69  
Altın Gr. 381 381 0,48  
Cumhuriyet 2.477 2.491 9,70  
Tam 2.542 2.555 6,10  
Yarım 1.238 1.249 4,90  
Çeyrek 621 625 2,40  
Gümüş.Ons 17,49 17,51 0,05  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 0,03  
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