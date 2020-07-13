***HALKS* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.07.2020 09:06
***HALKS******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [HALKS, SARKY]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5755247 TL Teorik Fiyat: 3,144 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SARKY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0945 TL Teorik Fiyat: 7,056 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859220
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9050
|
6,8683
En Düşük
6,8452
18:057,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7904
En Düşük
7,7554
18:05398,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,91
|Açılış
|: 398,87
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
398,98
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6663
|8,7097
|% 0,37
|
|Frank
|7,2761
|7,3200
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|8,58
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|10,50
|
|Tam
|2.669
|2.684
|10,80
|
|Yarım
|1.296
|1.313
|5,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,99
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|42,96
|42,96
|-0,28
|
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