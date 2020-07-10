***HALKS* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***HALKS******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HALKS, SARKY13.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaHALK SİGORTA HALKS 0,5755247 0,4891959SARKUYSAN SARKY 0,0945 0,080325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858999BIST