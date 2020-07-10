***HALKS* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.07.2020 17:02
***HALKS******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HALKS, SARKY
13.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
HALK SİGORTA HALKS 0,5755247 0,4891959
SARKUYSAN SARKY 0,0945 0,080325
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858999
BIST
16:47114.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.417,66
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
16:476,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
16:477,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7728
En Düşük
7,7277
16:47399,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,14
|Açılış
|: 399,08
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|48.299.333
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|BRYAT
|78,85
|40.588.549
|% 9,90
|
|MAALT
|104,40
|22.217.922
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,91
|2.408.881
|% 9,84
|
|TURGG
|54,95
|17.643.759
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|51.092.253
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|7.477.248
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.818.821
|% -9,86
|
|VANGD
|1,66
|920.972
|% -8,79
|
|EKGYO
|2,11
|1.739.799.932
|% -2,31
|
|GARAN
|7,78
|1.084.762.746
|% -1,64
|
|TRKCM
|4,56
|1.022.020.662
|% -1,51
|
|SISE
|6,19
|1.019.594.672
|% -2,98
|
|THYAO
|11,79
|905.173.263
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,11
|1.739.799.932
|% -2,31
|
|IHLGM
|1,63
|397.150.870
|% -2,98
|
|TRKCM
|4,56
|1.022.020.662
|% -1,51
|
|KRDMD
|3,00
|642.390.556
|% -2,91
|
|TSKB
|1,22
|258.666.416
|% -2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6618
|8,7052
|% 0,42
|
|Frank
|7,2723
|7,3161
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,72
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.687
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|7,00
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,01
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,01
|