***HALKS* *SODSN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
22.06.2020 16:44
***HALKS******SODSN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, HALKS, SODSN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKBNK 1 AKBANK T.A.S. E OKTAY GÜÇER 3,926
HALKS 2 HALK SIGORTA A.S. E BAYRAM ARIF BILEKLI 1.225,060
SODSN 3 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E BURHAN CAHIT AVAR 11.252,500
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852305
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0616
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7163
En Düşük
7,6418
18:05386,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,57
|Açılış
|: 386,58
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4987
|8,5413
|% 0,84
|
|Frank
|7,1942
|7,2375
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|12,19
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.524
|37,50
|
|Tam
|2.575
|2.588
|36,40
|
|Yarım
|1.255
|1.266
|18,80
|
|Çeyrek
|629
|634
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,04
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,49
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde 4.98 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 321, 153 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde 6.22 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 707, 378 adet işlem
-
17:56SILVR
Yüzde 7.49 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 273, 071 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
-
17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de