***HALKS* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.09.2020 19:28
***HALKS******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TURSG, HALKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.'nin (TURSG.E), HALK SİGORTA A.Ş. (HALKS.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle TURSG.E pay sırası 02.09.2020 tarihinde SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 5,944 olarak ilan edilmiştir (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872776
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
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7,3782
En Düşük
7,3225
18:058,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,8470
En Düşük
8,7425
18:05466,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,20
|Açılış
|: 466,04
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3666
|7,3748
|% 0,39
|
|Euro
|8,7695
|8,7812
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,8309
|9,8802
|% 0,40
|
|Frank
|8,0750
|8,1236
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|-0,50
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,98
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,63
|45,63
|0,35
|