***HALKS* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***HALKS******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [TURSG, HALKS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTÜRKİYE SİGORTA A.Ş.'nin (TURSG.E), HALK SİGORTA A.Ş. (HALKS.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle TURSG.E pay sırası 02.09.2020 tarihinde SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 5,944 olarak ilan edilmiştir (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872776BIST