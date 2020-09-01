***HALKS* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***HALKS******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [TURSG, HALKS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarTürkiye Sigorta'nın, payları Borsa'da işlem gören Halk Sigorta ve payları Borsa'da işlem görmeyen Ziraat Sigorta A.Ş.'yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 02.09.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında 02.09.2020 tarihinden itibaren Türkiye Sigorta'nın paylarının sayısı 1.161.523.363, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %18 olarak dikkate alınacaktır. BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'na istinaden, söz konusu birleşme nedeniyle Türkiye Sigorta'nın dahil olduğu endekslerde herhangi bir kapsam değişikliği olmayacaktırEndeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872665BIST