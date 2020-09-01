***HALKS* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
01.09.2020 17:18
***HALKS******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [TURSG, HALKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Türkiye Sigorta'nın, payları Borsa'da işlem gören Halk Sigorta ve payları Borsa'da işlem görmeyen Ziraat Sigorta A.Ş.'yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 02.09.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında 02.09.2020 tarihinden itibaren Türkiye Sigorta'nın paylarının sayısı 1.161.523.363, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %18 olarak dikkate alınacaktır. BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'na istinaden, söz konusu birleşme nedeniyle Türkiye Sigorta'nın dahil olduğu endekslerde herhangi bir kapsam değişikliği olmayacaktır
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872665
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
18:058,8105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
18:05468,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,26
|Açılış
|: 468,10
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3666
|7,3734
|% 0,37
|
|Euro
|8,8032
|8,8105
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,8639
|9,9134
|% 0,74
|
|Frank
|8,0888
|8,1376
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|6,63
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,50
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,09
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|0,69
|