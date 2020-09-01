***HALKS* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
01.09.2020 18:42
***HALKS******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [TURSG, HALKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Açıklamalar
Türkiye Sigorta'nın, payları Borsa İstanbul'da işlem gören Halk Sigorta ve payları Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat Sigorta A.Ş.'yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 02.09.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, 21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" prosedürünün 9.1. maddesine göre Türkiye Sigorta payları için 02.09.2020 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 5,944 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872758
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
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472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3655
|7,3737
|% 0,38
|
|Euro
|8,7944
|8,8100
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,8539
|9,9033
|% 0,64
|
|Frank
|8,0880
|8,1367
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|7,52
|
|Altın Gr.
|467
|468
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,43
|28,47
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,08
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
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