***HALKS* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***HALKS******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [TURSG, HALKS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sigorta'nın, payları Borsa İstanbul'da işlem gören Halk Sigorta ve payları Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat Sigorta A.Ş.'yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 02.09.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, 21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" prosedürünün 9.1. maddesine göre Türkiye Sigorta payları için 02.09.2020 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 5,944 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872758BIST