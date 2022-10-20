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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

20.10.2022 14:40
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

30 Eylül 2022 YK Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073069


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BIST USD EURO ALTIN
14:323.939
Değişim :  1,50% |  58,28
Açılış :  3.890  
Önceki Kapanış :  3.880  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 300,30 23.662.110 % 10,00  
CRFSA 56,70 168.050.856 % 9,99  
PENTA 644,10 15.671.401 % 9,99  
ZEDUR 33,28 1.462.927 % 9,98  
OLMK 14,23 45.175.468 % 9,97  
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14:30 Alış Satış %  
Dolar 18,5653 18,5701 % -0,14  
Euro 18,2283 18,2437 % 0,39  
Sterlin 20,8086 20,9130 % 0,23  
Frank 18,4827 18,5940 % 0,43  
Riyal 4,9317 4,9564 % 0,15  
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14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.638 8,15  
Altın Gr. 980 980 7,37  
Cumhuriyet 6.628 6.729 7,00  
Tam 6.653 6.735 22,00  
Yarım 3.242 3.293 11,00  
Çeyrek 1.624 1.647 5,00  
Gümüş.Ons 18,71 18,74 0,26  
Gümüş Gr. 11,20 11,22 0,18  
B. Petrol 93,72 93,72 1,31  
Seans Raporu 14:30
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