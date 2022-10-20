***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
20.10.2022 14:40
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
30 Eylül 2022 YK Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073069
BIST
14:323.939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 58,28
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.939
En Düşük
3.878
14:3218,5747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0212
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
14:3218,2488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0752
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
14:32978,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,38
|Açılış
|: 978,76
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler14:30
|MRSHL
|300,30
|23.662.110
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|168.050.856
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.671.401
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.462.927
|% 9,98
|
|OLMK
|14,23
|45.175.468
|% 9,97
|
|BRKO
|1,67
|2.117.714
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,65
|651.760
|% -5,68
|
|VKING
|8,31
|2.941.309
|% -5,57
|
|BRMEN
|2,70
|423.509
|% -3,91
|
|DOGUB
|8,12
|5.543.870
|% -3,68
|
|THYAO
|99,70
|4.959.910.857
|% 2,36
|
|YKBNK
|9,88
|3.160.022.781
|% 1,54
|
|AKBNK
|16,01
|3.015.991.604
|% 1,91
|
|HALKB
|8,91
|2.928.462.783
|% 4,58
|
|VAKBN
|9,14
|2.663.362.257
|% 6,28
|
|EKGYO
|4,55
|2.109.308.753
|% 2,25
|
|HALKB
|8,91
|2.928.462.783
|% 4,58
|
|YKBNK
|9,88
|3.160.022.781
|% 1,54
|
|VAKBN
|9,14
|2.663.362.257
|% 6,28
|
|ISCTR
|10,17
|2.409.148.781
|% 0,69
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5653
|18,5701
|% -0,14
|
|Euro
|18,2283
|18,2437
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,8086
|20,9130
|% 0,23
|
|Frank
|18,4827
|18,5940
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,15
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|8,15
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,37
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.729
|7,00
|
|Tam
|6.653
|6.735
|22,00
|
|Yarım
|3.242
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,18
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|1,31
|