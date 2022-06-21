***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.06.2022 10:32
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000
Dönem Karı (Zararı)
157.625
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
6.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 157.625 6.657.624 6.657.624
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 6.657.624
Dönem Karı (Zararı)
157.625 595.991
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 157.625 595.991 7.253.616 7.253.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.176.843
Dönem Karı (Zararı)
595.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.544
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.969
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
545.308
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
948.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.498
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-396.498
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
29.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.328
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.847
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.176.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-131.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.244
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.052.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.052.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.053.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.105.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.105.383 4.053.294
Finansal Yatırımlar
2.000.180 2.949.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.000.180 2.949.027
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
377.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
377.086
ARA TOPLAM
7.482.649 7.002.321
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.482.649 7.002.321
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
218.933 114.068
Mobilya ve Demirbaşlar
218.933 114.068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
106.164 105.000
Diğer Haklar
106.164 105.000
Peşin Ödenmiş Giderler
50.002 80.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
4 73.084
Diğer Duran Varlıklar
92.492
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
92.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
467.595 372.152
TOPLAM VARLIKLAR
7.950.244 7.374.473
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
16.378 14.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.378 14.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.121 46.642
Diğer Borçlar
652.310 656.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
614.340 598.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.970 57.461
ARA TOPLAM
679.809 716.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
679.809 716.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.244
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.819
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
696.628 716.849
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.253.616 6.657.624
Ödenmiş Sermaye
6.500.000 6.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
157.625
Net Dönem Karı veya Zararı
595.991 157.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.253.616 6.657.624
TOPLAM KAYNAKLAR
7.950.244 7.374.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
-216.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
900.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-86.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
596.573
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
596.573
Finansman Gelirleri
19
Finansman Giderleri
-601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
595.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
595.991
DÖNEM KARI (ZARARI)
595.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
595.991
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
595.991
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
595.991
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038372
BIST