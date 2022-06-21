***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.500.000Dönem Karı (Zararı)157.625Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları6.500.000Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 157.625 6.657.624 6.657.624Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.500.000 6.657.624Dönem Karı (Zararı)157.625 595.991Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 157.625 595.991 7.253.616 7.253.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.176.843Dönem Karı (Zararı)595.991Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.544Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.969Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.575İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler545.308Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)948.847Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-396.498İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-396.498Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)29.998Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.328İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.328Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-35.520Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.847İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.176.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-131.998Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-131.998Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-131.998FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.244Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.244YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.052.089NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.052.089DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.053.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.105.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.105.383 4.053.294Finansal Yatırımlar2.000.180 2.949.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.000.180 2.949.027Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar377.086İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar377.086ARA TOPLAM7.482.649 7.002.321TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.482.649 7.002.321DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar218.933 114.068Mobilya ve Demirbaşlar218.933 114.068Maddi Olmayan Duran Varlıklar106.164 105.000Diğer Haklar106.164 105.000Peşin Ödenmiş Giderler50.002 80.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar4 73.084Diğer Duran Varlıklar92.492İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar92.492TOPLAM DURAN VARLIKLAR467.595 372.152TOPLAM VARLIKLAR7.950.244 7.374.473KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar16.378 14.050İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16.378 14.050Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.121 46.642Diğer Borçlar652.310 656.157İlişkili Taraflara Diğer Borçlar614.340 598.696İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar37.970 57.461ARA TOPLAM679.809 716.849TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER679.809 716.849UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler7.244Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7.244Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.819TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER696.628 716.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.253.616 6.657.624Ödenmiş Sermaye6.500.000 6.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları157.625Net Dönem Karı veya Zararı595.991 157.624TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.253.616 6.657.624TOPLAM KAYNAKLAR7.950.244 7.374.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri-216.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler900.058Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-86.905ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)596.573FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)596.573Finansman Gelirleri19Finansman Giderleri-601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)595.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)595.991DÖNEM KARI (ZARARI)595.991Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları595.991Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)595.991Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları595.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038372BIST