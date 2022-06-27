***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.06.2022 18:01
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823
Transferler
19 -7.881 214.823 -206.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -741 2.328
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -35.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.847
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.107.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.865
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 13 -62.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.244
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 7.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.052.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.052.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.053.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.105.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.105.383 4.053.294
Finansal Yatırımlar
2.000.180 2.949.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 2.000.180 2.949.027
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
377.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 377.086
Peşin Ödenmiş Giderler
50.002 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 50.002 80.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 4
Diğer Dönen Varlıklar
92.492 73.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 92.492 73.084
ARA TOPLAM
7.625.147 7.155.405
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.625.147 7.155.405
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
231.000 196.607
Mobilya ve Demirbaşlar
12 231.000 196.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
106.164 98.437
Diğer Haklar
13 106.164 98.437
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
2.394 2.026
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 2.394 2.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
339.558 297.070
TOPLAM VARLIKLAR
7.964.705 7.452.475
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 7.244
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7.244
Ticari Borçlar
9 16.378 14.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.378 14.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 11.121 46.641
Diğer Borçlar
652.310 656.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 614.340 598.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 37.970 57.461
ARA TOPLAM
687.053 716.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
687.053 716.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.575 2.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 19.834 18.159
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.409 20.804
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
716.462 737.652
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.248.243 6.714.823
Ödenmiş Sermaye
19 6.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-741
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
19 -741
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 7.881
Yasal Yedekler
19 7.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 214.823 0
Net Dönem Karı veya Zararı
23 534.161 206.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.248.243 6.714.823
TOPLAM KAYNAKLAR
7.964.705 7.452.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
20 -277.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-275.917
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-275.917
Finansman Gelirleri
22 898.914
Finansman Giderleri
22 -87.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
535.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
535.468
DÖNEM KARI (ZARARI)
535.468
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
535.468
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -988
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 247
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
533.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
533.420
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039495
BIST