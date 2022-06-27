***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823Transferler19 -7.881 214.823 -206.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -741 2.328Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)14 -35.520Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.847İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -3.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.107.710YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-62.865Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-62.865Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 13 -62.865FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.244Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 7.244YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.052.089NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.052.089DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.053.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.105.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.105.383 4.053.294Finansal Yatırımlar2.000.180 2.949.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7 2.000.180 2.949.027Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar377.086İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 377.086Peşin Ödenmiş Giderler50.002 80.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 50.002 80.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 4Diğer Dönen Varlıklar92.492 73.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 92.492 73.084ARA TOPLAM7.625.147 7.155.405TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.625.147 7.155.405DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar231.000 196.607Mobilya ve Demirbaşlar12 231.000 196.607Maddi Olmayan Duran Varlıklar106.164 98.437Diğer Haklar13 106.164 98.437Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar2.394 2.026İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 2.394 2.026TOPLAM DURAN VARLIKLAR339.558 297.070TOPLAM VARLIKLAR7.964.705 7.452.475KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler8 7.244Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7.244Ticari Borçlar9 16.378 14.050İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16.378 14.050Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 11.121 46.641Diğer Borçlar652.310 656.157İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 614.340 598.696İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 37.970 57.461ARA TOPLAM687.053 716.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER687.053 716.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal YükümlülüklerÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 9.575 2.645Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 19.834 18.159TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.409 20.804TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER716.462 737.652ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.248.243 6.714.823Ödenmiş Sermaye19 6.500.000 6.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-741Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar19 -741Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 7.881Yasal Yedekler19 7.881Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 214.823 0Net Dönem Karı veya Zararı23 534.161 206.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.248.243 6.714.823TOPLAM KAYNAKLAR7.964.705 7.452.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri20 -277.080Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-275.917FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-275.917Finansman Gelirleri22 898.914Finansman Giderleri22 -87.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)535.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)535.468DÖNEM KARI (ZARARI)535.468Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları535.468Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.295Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -1.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 -988Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler247Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 247DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.048TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)533.420Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları533.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039495BIST