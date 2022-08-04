***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2022 17:25
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.941.288
Dönem Karı (Zararı)
1.242.456
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 44.609
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.952
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.640.984
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 2.949.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.797
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -154.797
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 60.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -35.291
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
818.443
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 818.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.941.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.924
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 13 -86.924
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.553
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 4.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.858.917
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.858.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.053.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.912.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823
Transferler
19 206.942 -206.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -806 -806 -806
Dönem Karı (Zararı)
1.242.456 1.242.456 1.242.456
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 -806 7.881 206.942 1.242.456 7.956.473 7.956.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.912.211 4.053.294
Finansal Yatırımlar
0 2.949.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 2.949.027
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
20.000 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11