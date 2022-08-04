***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.941.288Dönem Karı (Zararı)1.242.456Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.848Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 13 44.609Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 8.952Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 4.287İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.640.984Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 2.949.027Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-154.797İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -154.797Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 60.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.602İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.602Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)14 -35.291Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler818.443İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 818.443Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.941.288YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-86.924Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 13 -86.924FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.553Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 4.553YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.858.917NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.858.917DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.053.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.912.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 6.500.000 7.881 206.942 6.714.823 6.714.823Transferler19 206.942 -206.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -806 -806 -806Dönem Karı (Zararı)1.242.456 1.242.456 1.242.456Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 -806 7.881 206.942 1.242.456 7.956.473 7.956.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.912.211 4.053.294Finansal Yatırımlar0 2.949.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7 2.949.027Ticari AlacaklarDiğer AlacaklarPeşin Ödenmiş Giderler20.000 80.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11