***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2022 tarih ve E-12233903-350.03-21380 sayılı yazısı ile Şirketimizin faaliyetizni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.Faaliyet Yetki Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032082BIST