***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHas Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda şirket çıkarılmış sermayesinin, 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.500.000 TL'den 8.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş söz konusu artışın 149.742,55 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanması ve 1.350.257,45 TL tutarındaki kısmın ise nakit olarak artırılması kararı alınmıştır. Konuya ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-23348 sayılı ve 28.06.2022 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Karar 25.07.2022 tarihinde Has Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir. Sermaye artırımımızın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi işlemlerinin yapılması süreci başlamıştır.Süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047551BIST