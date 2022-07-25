***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.07.2022 15:09
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Has Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda şirket çıkarılmış sermayesinin, 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.500.000 TL'den 8.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş söz konusu artışın 149.742,55 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanması ve 1.350.257,45 TL tutarındaki kısmın ise nakit olarak artırılması kararı alınmıştır. Konuya ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-23348 sayılı ve 28.06.2022 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Karar 25.07.2022 tarihinde Has Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir. Sermaye artırımımızın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi işlemlerinin yapılması süreci başlamıştır.
Süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047551
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1075
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1041
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05983,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,24
|Açılış
|: 983,74
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|37.460.885
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.120.109
|% 9,98
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|TMSN
|38,16
|313.661.131
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.316.686
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.077.359
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.308.550
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.180.531
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|75.388.513
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|3.994.474.265
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.802.344.910
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.688.416.759
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,97
|1.031.818.906
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,81
|992.924.338
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.688.416.759
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.803.844
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|992.924.338
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|676.508.924
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|378.793.453
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8192
|17,8279
|% 0,57
|
|Euro
|18,1966
|18,2193
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,4042
|21,5116
|% 0,86
|
|Frank
|18,4014
|18,5123
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7297
|4,7534
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-10,29
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.620
|6.700
|-62,00
|
|Yarım
|3.226
|3.276
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.637
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem