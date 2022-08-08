***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarHas Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda şirket çıkarılmış sermayesinin, 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.500.000 TL'den 8.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş söz konusu artışın 149.742,55 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanması ve 1.350.257,45 TL tutarındaki kısmın ise nakit olarak artırılması kararı alınmıştır. Konuya ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-23348 sayılı ve 28.06.2022 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 08.08.2022 tarihinde tamamlanmış ve 08.08.2022 tarihli ve 10634 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052901BIST