***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.08.2022 15:59
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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25.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Has Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda şirket çıkarılmış sermayesinin, 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.500.000 TL'den 8.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş söz konusu artışın 149.742,55 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanması ve 1.350.257,45 TL tutarındaki kısmın ise nakit olarak artırılması kararı alınmıştır. Konuya ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-23348 sayılı ve 28.06.2022 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 08.08.2022 tarihinde tamamlanmış ve 08.08.2022 tarihli ve 10634 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.
Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052901
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1328
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.033,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.033,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,53
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9423
|17,9442
|% 0,18
|
|Euro
|18,2988
|18,3741
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,6511
|21,7597
|% 0,44
|
|Frank
|18,7399
|18,8528
|% 1,04
|
|Riyal
|4,7619
|4,7858
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|11,91
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|10,11
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.996
|6,00
|
|Yarım
|3.367
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,48
|
|B. Petrol
|96,00
|96,00
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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