***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Ufuk Şaner 17.03.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Sayın Ufuk Şaner 'e kariyerinin devamında başarılar dileriz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129736BIST