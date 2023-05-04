***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.05.2023 17:26
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih, E-12233903-305.01.01-35334 sayılı ve 11.04.2023 tarih, E12233903-350.99-35899 sayılı yazılarına istinaden kurucusu olduğumuz Has Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu ve Has Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzükleri ticaret sicilinden terkin ettirilmiştir. Kurucusu olduğumuz fonlara ait içtüzüklerin terkini İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 27.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146890
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
18:0521,5121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0207
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4098
18:051.285,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.285,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ORMA
|52,00
|686.570
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4800
|19,4844
|% 0,08
|
|Euro
|21,4585
|21,4986
|% -0,16
|
|Sterlin
|24,4348
|24,5574
|% 0,25
|
|Frank
|21,9050
|22,0369
|% -0,00
|
|Riyal
|5,1794
|5,2054
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|14,20
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.285
|9,49
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.518
|4.630
|15,00
|
|Çeyrek
|2.259
|2.308
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,97
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|0,22
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
-
17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem