***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih, E-12233903-305.01.01-35334 sayılı ve 11.04.2023 tarih, E12233903-350.99-35899 sayılı yazılarına istinaden kurucusu olduğumuz Has Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu ve Has Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzükleri ticaret sicilinden terkin ettirilmiştir. Kurucusu olduğumuz fonlara ait içtüzüklerin terkini İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 27.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146890BIST