***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.06.2023 11:07
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Has Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160743
BIST
'
13:375.273
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 21,54
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.270
En Yüksek
5.329
13:3723,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0146
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:3725,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0150
|Açılış
|: 25,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:371.465,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.465,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:37
|AVHOL
|88,55
|108.216.773
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|58.576.570
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|78.607.021
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.252.716
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.346.888
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,40
|22.434.322
|% -8,17
|
|KAPLM
|89,20
|58.096.894
|% -8,09
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|THYAO
|172,10
|3.579.876.823
|% 0,41
|
|YKBNK
|12,52
|1.618.126.537
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,13
|1.595.256.150
|% 0,47
|
|KCHOL
|96,60
|1.339.098.974
|% 0,62
|
|ASELS
|49,44
|1.249.469.572
|% 1,98
|
|YKBNK
|12,52
|1.618.126.537
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,13
|1.595.256.150
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,31
|1.106.896.888
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,67
|429.746.275
|% 0,30
|
|KOZAL
|20,70
|1.180.448.125
|% 1,67
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5702
|23,5747
|% 0,06
|
|Euro
|25,7325
|25,7393
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,8563
|30,0060
|% -0,41
|
|Frank
|26,1502
|26,3078
|% 0,05
|
|Riyal
|6,2623
|6,2937
|% 0,00
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.789
|19,00
|
|Tam
|9.594
|9.838
|18,43
|
|Yarım
|4.667
|4.776
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.337
|2.388
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,47
|17,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,16
|