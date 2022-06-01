***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2022 15:08
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
UFUK ŞANER Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 / Türev Ürünler 213235 / 309282
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3/ Türev Ürünler 201809 / 300888
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033855
BIST
14:592.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,56
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:5916,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0615
|Açılış
|: 16,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4569
En Düşük
16,3733
14:5917,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0292
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:59967,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,60
|Açılış
|: 967,80
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:59
|OZRDN
|12,91
|2.077.053
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.314.942
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|25.857.126
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,08
|305.027.171
|% 9,28
|
|PENTA
|491,90
|67.235.900
|% 8,95
|
|PSGYO
|12,96
|232.978.125
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,86
|28.810.047
|% -8,04
|
|AVTUR
|2,16
|2.072.579
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|70.276.099
|% -5,88
|
|MEPET
|3,32
|19.537.640
|% -5,41
|
|THYAO
|49,64
|2.851.513.637
|% -0,52
|
|SASA
|37,86
|1.496.648.472
|% 3,78
|
|KRDMD
|14,92
|1.222.580.155
|% 1,50
|
|SISE
|21,14
|1.125.140.886
|% 0,76
|
|SAHOL
|20,92
|1.021.787.027
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,85
|851.874.412
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,74
|868.245.056
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,08
|511.870.691
|% 1,75
|
|KARSN
|7,27
|837.257.419
|% 4,01
|
|SKBNK
|1,30
|148.432.089
|% 1,56
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4425
|16,4569
|% 0,38
|
|Euro
|17,6279
|17,6509
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,6116
|20,7150
|% -0,02
|
|Frank
|17,0221
|17,1246
|% -0,03
|
|Riyal
|4,3717
|4,3936
|% 0,23
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,11
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.540
|-35,00
|
|Tam
|6.418
|6.577
|-25,24
|
|Yarım
|3.102
|3.182
|-12,21
|
|Çeyrek
|1.556
|1.591
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,46
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:14ARSAN
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 351, 267 adet işlem
-
15:13SMRTG
Yüzde 6.32 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 727 adet işlem
-
15:12ULUUN
Yüzde 6.39 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 291, 423 adet işlem
-
15:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 13 artarak (% 1.10 ) 2, 315
-
15:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, MRGYO, OZRDN