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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2022 15:08
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
UFUK ŞANER Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 / Türev Ürünler 213235 / 309282
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3/ Türev Ürünler 201809 / 300888




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033855


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,08% |  27,56
Açılış :  2.554  
Önceki Kapanış :  2.547  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 12,91 2.077.053 % 9,97  
MZHLD 80,55 17.314.942 % 9,97  
MRGYO 1,69 25.857.126 % 9,74  
AKSEN 23,08 305.027.171 % 9,28  
PENTA 491,90 67.235.900 % 8,95  
daha fazla
14:59 Alış Satış %  
Dolar 16,4425 16,4569 % 0,38  
Euro 17,6279 17,6509 % 0,17  
Sterlin 20,6116 20,7150 % -0,02  
Frank 17,0221 17,1246 % -0,03  
Riyal 4,3717 4,3936 % 0,23  
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14:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 -8,11  
Altın Gr. 968 968 -1,05  
Cumhuriyet 6.442 6.540 -35,00  
Tam 6.418 6.577 -25,24  
Yarım 3.102 3.182 -12,21  
Çeyrek 1.556 1.591 -6,10  
Gümüş.Ons 21,54 21,58 0,00  
Gümüş Gr. 11,43 11,44 0,06  
B. Petrol 117 117 1,46  
Seans Raporu 14:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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