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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2022 16:25
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KONUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
UFUK ŞANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
BEYHAN ŞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
UFUK ŞANER Genel Müdür SPK Düzey 3 / Türev Ürünler 213235 / 309282
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3/ Türev Ürünler 201809 / 300888




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070062


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KTSKR 42,58 122.368.652 % 9,97  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
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Yarım 3.272 3.316 -72,00  
Çeyrek 1.639 1.658 -36,00  
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Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,34  
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