***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2022 16:25
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KONUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
UFUK ŞANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
BEYHAN ŞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
UFUK ŞANER Genel Müdür SPK Düzey 3 / Türev Ürünler 213235 / 309282
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3/ Türev Ürünler 201809 / 300888
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070062
BIST
17:453.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 9,19
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
17:4518,5884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0276
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
17:4518,0529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0488
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
17:45998,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -16,31
|Açılış
|: 998,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
997,39
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KONTR
|82,50
|1.197.611.765
|% 10,00
|
|CRFSA
|44,32
|87.631.747
|% 9,98
|
|KTSKR
|42,58
|122.368.652
|% 9,97
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|YEOTK
|34,26
|284.594.115
|% 9,95
|
|MARTI
|4,50
|144.097.219
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|385.092
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.219.257
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|ZOREN
|4,21
|146.506.711
|% -6,44
|
|THYAO
|85,85
|5.700.890.884
|% 1,96
|
|ASELS
|32,28
|2.979.019.819
|% 2,54
|
|EKGYO
|4,32
|2.348.530.234
|% 0,47
|
|SASA
|85,65
|2.270.028.641
|% -1,61
|
|SISE
|30,02
|2.226.334.358
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,32
|2.348.530.234
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|329.493.565
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,06
|1.370.544.007
|% -0,98
|
|DOHOL
|5,30
|726.170.396
|% -0,56
|
|TSKB
|2,38
|319.243.433
|% -3,25
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5768
|18,5884
|% -0,15
|
|Euro
|18,0395
|18,0529
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,4353
|20,5377
|% -0,70
|
|Frank
|18,5110
|18,6225
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9270
|4,9517
|% -0,22
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-27,21
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-16,31
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.714
|6.783
|-148,00
|
|Yarım
|3.272
|3.316
|-72,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,34
|
|B. Petrol
|97,82
|97,82
|-0,10
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, KIMMR, MARTI
-
17:59
DOKTA, TRCAS, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında